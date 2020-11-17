رئيس الأعلى للإعلام: أقترح رفع الأهلي والزمالك كأس إفريقيا معًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجَّه كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، دعوة لنبذ التعصب في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب إستاد القاهرة.

وقال جبر، في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد" على هامش المؤتمر الصحفي لنبذ التعصب: "توقعوا خلال أيام قليلة أجواء إعلامية وشبابية للدعوة إلى نبذ التعصب وتقديم صورة جيدة عن أمن واستقرار مصر".

وأضاف: "الأهلي والزمالك حبايب ومصر يجب أن تأتي أولا، نقترح يوم المباراة أن يقوم قائد الأهلي وقائد الزمالك برفع كأس البطولة معًا أيًا كان الفائز في نهاية المباراة".

وأوضح: "اللاعبون عليهم دور كبير في المباراة لأنه مطالبين بضرورة التحلي بالأخلاق لأن سلوكياتهم في الملعب ستنعكس على الجماهير، لا للشحن أو العصبية أو التوتر، الكأس في النهاية سيُحسب لمصر".

وأتم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قائلا: "سيتم رصد جميع البرامج الرياضية خلال الفترة المقبلة، يجب أن نتسلح جميعا بالأخلاق الرياضية والتسامح وإظهار صورة مصر الجيدة".