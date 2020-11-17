زكي عبد الفتاح: لوس أنجلوس ينوي شكوى بيراميدز لفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف زكي عبد الفتاح، مدرب حراس فريق لوس أنجلوس الأمريكي، أن النادي ينوي تقديم شكوى ضد بيراميدز بسبب مستحقات مالية نظير مشاركة عمر جابر، مؤكدًا أنه يتدخل لحل الأزمة خوفا على سمعة مصر.

وكان عمر جابر انتقل إلى صفوف بيراميدز في يوليو 2018 قادما من لوس أنجلوس الأمريكي.

وقال عبد الفتاح، في مقابلة بالفيديو مع برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "لوس أنجلوس وضع بندا في العقد يعطي النادي أحقيته في الحصول على 200 ألف دولار حال وصوله لنسبة مشاركة معينة".

وأضاف: "طلبنا أكثر من مرة من بيراميدز سداد مستحقاتهم نظير مشاركة عمر جابر، وأرجو من مسؤولي بيراميدز حاليا حل الأزمة وديا خاصةً وأن النادي لديه رغبة في تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي".

وتابع: "مندهش من مماطلة فريق بيراميدز، المسؤولون في النادي الأمريكي (عاملين خاطر ليا) وأسعى للحفاظ على سمعة مصر أمام العالم، وأحاول قدر الإمكان تعطيل خطوة تصعيد النادي للأزمة إلى الفيفا".

وأكمل: "سؤالي لممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز وعمرو بسيوني مدير التعاقدات في النادي، كل لاعب ينتقل إلى بيراميدز يذكر أن النادي يتعامل باحترافية كبيرة، لا أعلم لماذا غابت الاحترافية الآن".

وأوضح: "بيراميدز يطلبون جدولة المستحقات التي تبلغ قيمتها 200 ألف دولار فقط، رغم أن النادي دفع 20 مليون جنيه لشراء لاعب مؤخرا"، في إشارة إلى محمود وادي المنضم حديثا من المصري البورسعيدي.

وأتم مدرب حراس لوس أنجلوس قائلا: "الأزمة استغرقت 9 أشهر، ولوس أنجلوس يريد تصعيد الأزمة لفيفا لكني أتدخل باستمرار، ممدوح عيد زار النادي من قبل ووجد احترافية كبيرة وهذا ما يجب التعامل به".