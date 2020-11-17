بالفيديو.. ميدو يوجه انتقادات لاذعة لمحمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه أحمد حسام ميدو، مهاجم منتخب مصر السابق، انتقادات لاذعة إلى محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، بسبب حضور حفل زفاف أخيه قبل انضمامه إلى معسكر المنتخب وإصابته بفيروس كورونا.

وقال ميدو، في برنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "صلاح جاء من إنجلترا إلى مصر من أجل مهمة وطنية وحضر حفل زفاف أخيه، ما علمته أنه كان بحضور 900 فرد، قبل أن يتعرض للإصابة بفيروس كورونا".

وأضاف: "صلاح خاطر بنفسه وزملائه في المنتخب وبمشاركته مع الفريق وارتكب خطأً بحضور حفل زفاف أخيه، من حقه أن يفرح لأخيه ولكن ليس في زمن كورونا، تلك الأمور لا تحدث في الخارج، العالم يضحك علينا حاليا".

وأكمل: "محمد صلاح جاء إلى مصر من أجل منتخب مصر وليس فرح أخيه، أتعجب من عدم معاتبة أي مسؤول في اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة لمحمد صلاح بأنه حضر حفل زفاف شقيقه قبل انضمامه لمعسكر المنتخب".

وأتم: "خسرنا أهم لاعب في المنتخب الذي نعتمد عليه بشكل كامل في المباريات الحاسمة بسبب إهماله وعدم تحمله المسؤولية، هناك خوف من المسؤولين وعلى رأسهم عمرو الجنايني وأشرف صبحي ومحمد فضل وحسام البدري".