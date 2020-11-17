الليلة.. منتخب مصر يستهدف اصطياد توجو في طريق حسم التأهل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

يخوض منتخب مصر مباراة هامة مساء اليوم، الثلاثاء، عندما يحل ضيفًا على نظيره التوجولي، في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون.

أيام قليلة فصلت المنتخبين عن المباراة التي جمعت بينهما في القاهرة بالجولة الثالثة من التصفيات، والتي شهدت تفوقًا ضعيفًا لمنتخب مصر بهدف نظيف سجله محمود حمدي "الونش".

ويسعى منتخب مصر للتغلب على توجو خارج الأراضي المصرية في لقاء ينطلق بالسادسة مساءً -بتوقيت القاهرة- لوضع قدمًا في المنافسة القارية المقبلة، حيث يتأهل منتخبين من كل مجموعة بالتصفيات.

اصطياد مصر للبواشق الجارحة -كُنية منتخب توجو- سيسهل من مهمة الفريق قبل خوضه لمباراة خارج الأرض أمام كينيا في الجولة التالية، ومن ثم استضافة جزر القمر في القاهرة بالجولة الأخيرة.

ويتربع منتخب جزر القمر على صدارة المجموعة السابعة في التصفيات برصيد ثمان نقاط بعد خوض أربع مباريات، أمام مصر بخمس نقاط من ثلاث مواجهات، ثم كينيا بثلاث نقاط، وأخيرًا توجو بنقطة واحدة.

فوز المنتخب المصري في مواجهة الثلاثاء يعني تقدمه نحو تقاسم الصدارة مع جزر القمر، ليصبح كلاهما على بعد نقطة واحدة فقط من حسم التأهل إلى البطولة الأفريقية.

وتشهد الجولة الخامسة من التصفيات مباراة تجمع مصر مع كينيا على أرض الأخير، بينما تلعب جزر القمر على أرضها مع توجو، في لقائين قد يشهدا حسم بطاقتي التأهل عن المجموعة.

ويلعب منتخب مصر المباراة منقوصًا من الثنائي محمد صلاح مهاجم ليفربول، ومحمد النني لاعب وسط أرسنال بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

كما يغيب عمرو السولية الذي شارك كأساسي في مباراة السبت الماضي أمام توجو، بعد حصوله على بطاقة صفراء كانت الثانية في مشواره مع مصر بالتصفيات، ليصبح موقوفًا في مواجهة الجولة الرابعة.

محمد هاني يعد أيضًا من بين الغائبين عن منتخب مصر في اللقاء، بعد إصابة في المواجهة الماضية مما استلزم بقاءه في القاهرة وعدم سفره إلى توجو.

ويمتلك منتخب مصر بدائل لصلاح، النني والسولية في قائمته الحالية، بتواجد أحمد سيد "زيزو" طارق حامد وحمدي فتحي، إلا أن حسام البدري المدير الفني للفريق سيضطر للاعتماد على أحمد توفيق في الجانب الأيمن ليحل محل هاني.

ولن يختلف أداء المنتخب التوجولي في مواجهة الثلاثاء عن السابقة، في ظل اعتماده الكامل على لابا كودجو في الجناح الأيسر واختراقه لمنطقة الجزاء، في الوقت الذي لا يعاني فيه الفريق من أي غيابات للإيقاف أو الإصابة.