وزير الرياضة يتحدث عن احتمالية مد عمل اللجنة الخماسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تحدث أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن احتمالية مد عمل اللجنة الخماسية المكلفة بتسيير أعمال الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تنتهي عملها بنهاية الشهر الجاري.

وقال صبحي، في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "عمل اللجنة الخماسية ينتهي باعتماد اللائحة بنهاية شهر نوفمبر الجاري، وقد يمتد إلى فترة أخرى بناء على طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف: "هناك احترام لقرارات فيفا، ولكن يجب أن تكون متوافقة مع قانون الرياضة المصري بشكل أو بآخر".

وأكمل: "هناك محادثات مستمرة وتفاهم كبير مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وننتظر خطابه الخاص بتحديد موعد الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة".

وأتم وزير الرياضة قائلا: "إذا أرسل فيفا خطابا بضرورة إجراء انتخابات بعد اعتماد اللائحة سيتم إجراء انتخابات وينتهي عمل اللجنة الخماسية".