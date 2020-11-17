والده: النني أبلغني بمعاناته من نزلة برد خفيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف ناصر النني، والد الدولي المصري محمد النني لاعب وسط المنتخب وآرسنال الإنجليزي، أن مشاركته في التدريبات كانت مفاجئة بالنسبة له بعدما أبلغه بمعاناته من نزلة برد خفيفة.

وقال والد النني، في تصريحات هاتفية لبرنامج "الحكاية" عبر قناة "إم بي سي مصر": "تواصلت مع النني هاتفيا بعد مران المنتخب في توجو، وقال لي إنه يعاني من نزلة برد خفيفة، لكنه سيلعب المباراة بشكل طبيعي".

وأضاف: "بعد ذلك ظهرت نتيجة المسحة الثانية وتم اكتشاف إيجابية عينته، وكانت مفاجأة بالنسبة لي أنه شارك في المران".

وأتم قائلا: "علمت من خلال بيان اتحاد الكرة أن محمد النني تعرض للإصابة بكورونا".

جدير بالذكر أن مصر ستواجه توجو مساء الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.