وزير الرياضة يرد على تساؤلات الزمالك بشأن التفتيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

علّق أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على البيان الذي أصدره نادي الزمالك بشأن التفتيش في النادي، مشيرًا إلى أن هدف الوزارة هو الحفاظ على الكيانات.

وكان الزمالك أصدر بيانا عبر موقعه الرسمي يتسائل فيه عن سبب تكرار سيناريو التفتيش في النادي دون داع في هذا التوقيت (طالع التفاصيل).

وقال صبحي، في تصريحات هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس" مساء الإثنين: "الجهاز المركزي للمحاسبات قام بالتفتيش والرقابة المالية بتوزيع عدة لجان على كل الأندية بما فيهم الزمالك".

وأضاف: "التفتيش ليس قضائيا بل إداريًا، واللجنة تقوم بعملها ولم تنته بعد، ولم يُتخذ أي قرار رسمي يخص الزمالك حتى الآن، وإعلان النتائج سيكون من خلال وزارة الشباب والرياضة".

وأكمل: "هناك لجنة واحدة في نادي الزمالك، وندرس مع مستشاري الوزارة الموقف وما ينبغي اتخاذه بعد التفتيش الإداري في الزمالك، وفور انتهائه سنعلن النتائج، ولا نمارس أي وسائل ضغط على أي مؤسسة".

وأتم وزير الرياضة قائلا: "هدف الوزارة الأسمى هو الحفاظ على الكيانات الرياضية الكبرى، وما أقصده من الحفاظ على الكيان هو ضرورة الحفاظ على المؤسسة والنشاط والبطولات، وفي النهاية القانون هو السائد".