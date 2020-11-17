محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): زوار "الخليج 365" نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الاثنين 16 نوفمبر 2020. وزير الرياضة: مباراة الأهلي والزمالك في إستاد القاهرة بشكل نهائي اتحاد الكرة: النني شارك في مران المنتخب قبل اكتشاف إصابته بكورونا 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريميرليج اتحاد الكرة يعلن إصابة النني بفيروس كورونا تصفيات أمم أفريقيا.. جامبيا تُحبط الجابون.. وبوتسوانا تتخطى زامبيا في بيان رسمي.. الزمالك يوجه تساؤلا بشأن لجنة التفتيش "النهائي 5 ديسمبر".. الكشف عن مواعيد وملاعب ما تبقى من كأس مصر بعد السنغال.. الجزائر ثاني المتأهلين لكأس الأمم الأفريقية تريزيجيه يعود إلى أستون فيلا عبر طائرة خاصة بعد مواجهة توجو رسميا.. ارتقاء تاريخي لميار شريف في التصنيف العالمي للتنس رسميًا.. سيراميكا يعلن ضم "حضري النجوم"

كانت هذه تفاصيل خبر ملف الاثنين.. إصابة النني بـ"كورونا".. والزمالك يوجه تساؤلًا بشأن "لجنة التفتيش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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