جمال حمزة يطالب جهاز المنتخب بعودة أحمد فتحي

طالب جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، بعودة أحمد فتحي لاعب بيراميدز، إلى قائمة المنتخب الوطني مرة أخرى.

ولم يستدع الجهاز الفني لمنتخب أحمد فتحي لوجهة نظر فنية، حيث فضّل ضم محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي، لكن الأخير أصيب خلال مباراة توجو الماضية، ليواجه الفراعنة أزمة في الجبهة

اليمنى أمام توجو في الجولة الرابعة من التصفيات.

وقال حمزة خلال تصريحات ببرنامج أوضة اللبس، " كان يجب استدعاء أحمد فتحي لقائمة المنتخب الوطني لسد العجز في مركز الظهير الأيمن، علي الأقل خلال الفترة الحالية".

وأضاف "الوقت المُتاح للمنتخب الوطني

قليل جدًا لتنفيذ أي تغييرات أو تطبيق فِكر جديد، ومعظم مَن لعبوا مباراة توجو الماضية لم يلعبوا سويًا من قبل".وأتم "درجة الحرارة غدًا ستُمثِّل عائق كبير أمام لاعبي المنتخب المصري، لذلك علي اللاعبين ادّخار الجُهد أغلب الوقت.. ولا أتفق مع التغييرات العديدة في التشكيل الذي سيبدأ المباراة".

ويلتقي المنتخب الوطني بنظيره التوجولي مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لامم افريقيا 2021.