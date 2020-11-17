نادر السيد: أنصح محمد عواد بالرحيل عن الزمالك

أكد نادر السيد، حارس مرمى الزمالك السابق ، أن الظروف لم تساعد محمد عواد في بدايته مع الفريق. ، أن الظروف لم تساعد محمد عواد في بدايته مع الفريق. وقال نادر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "نصيحتي لمحمد عواد الرحيل على سبيل الإعارة لاستعادة مستواه". لمحمد عواد الرحيل على سبيل الإعارة لاستعادة مستواه". وأكمل: "على محمد عواد التنازل عن المال بعض الشئ لكسب فرصة المشاركة". أكد نادر السيد، حارس مرمى الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن منافسة 4 حراس داخل الزمالك نقمة وليست نعمة. ومنتخب مصر، أن منافسة 4 حراس داخل الزمالك نقمة وليست نعمة. وقال نادر "وجود 4 حراس قادرين على المشاركة مكلفة للزمالك ماليا ولن تفيد فنيا". وتابع: "عمرو عبد السلام ناجح في إدارة الحراس الأربعة ولكن لابد من إعادة الحسابات في وجود هذا العدد".



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