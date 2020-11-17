نادر السيد: محمد الشناوي حارس مصر الأول

أكد نادر السيد حارس الزمالك السابق، ان محمد الشناوي حارس مصر الأول بدون نقاش. وقال نادر في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى ان أبو جبل يقدم مستوى فني مميز ولكن ثبات مستوى الشناوي يمنحه الأفضلية في حماية عرين الفراعنة. مميز ولكن ثبات مستوى الشناوي يمنحه الأفضلية في حماية عرين الفراعنة. واضاف ان عصام الحضري هو صاحب قرار عودته لممارسة الكرة كما أن قرار اعتزال الكرة هو الأصعب لكل لاعب. الأصعب لكل لاعب. كما يرى نادر السيد، حارس منتخب مصر والزمالك السابق، أنه كان يفضل خوض مواجهة توجو الأولى برأسي حربة. وقال"كنت أفضل خوض مباراة توجو الأولى برأسي حربة مصطفى محمد وكوكا". وأكمل: "أتمنى اعتماد حسام البدري في مواجهة توجو غدا على ثلاثة لاعبين في وسط الملعب".

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