نادر السيد: غياب النني سيؤثر على المنتخب.. وحمدي فتحي يفتقد للخبرات الدولية

أكد نادر السيد، حارس منتخب مصر والزمالك السابق، أن غياب محمد النني بعد الإصابة بفيروس كورونا سيؤثر على المنتخب. وقال نادر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "إصابة محمد النني ستؤثر على منتخب مصر، حمدي فتحي لاعب جيد لكنه يفتقد للخبرات الدولية". منتخب مصر، حمدي فتحي لاعب جيد لكنه يفتقد للخبرات الدولية". وأكمل: "كل منتخب وله النجم الأرجنتين تملك ميسي والبرتغال رونالدو وكذلك مصر لديها محمد صلاح".

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