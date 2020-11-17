تأكيدا ل"الوفد" .. أمين عمر حكما لودية منتخب مصر الأولمبي والبرازيل

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، طاقم حكام لقاء المنتخب الاولمبي والبرازيل الودي الذي يقام التاسعة مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي.
وجاءت اختيارات لجنة الحكام كالتالي: امين عمر حكم ساحة محمود أبو الرجال ويوسف البساطي مساعدين محمد معروف حكم رابع محمد الصباحي حكم فيديو محمد وفا مساعد حكم فيديو أدى المنتخب الاولمبي مرانه الأخيرفي السادسة مساء أمس علي ملعب بتروسبورت، قبل لقائه غدا أمام البرازيل في التاسعة مساء باستاد القاهرة.
والقى شوقي غريب مدرب المنتخب محاضرة على اللاعبين شرح خلالها طريقة لعب الفريق البرازيلي، ومفاتيح اللعب التي يعتمد عليها وواجبات كل لاعب في المباراة، ثم أدى الفريق تدريبا قويافي ظل إصرار الجميع علي تحقيق نتيجه طيبة أمام البرازيل وكان الفريق قد أجرى مسحة طبية للكشف عن فيروس "كورونا المستجد" بمعرفة وزارة الصحة والسكان، والجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور أيمن زين، وبالتنسيق مع الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنه الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وجاءت نتائج المسحة سلبية، في حين يتم استمرار عزل اللاعب محمود البدري الذي تم نقل عزله إلى منزله، بموافقة الجهاز الطبي بعد توفير بروتوكول العلاج المناسب لحين إتمام شفائه.
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