محسن صلاح رئيساً لبعثة المقاولون في جيبوتي

يرأس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، بعثة الفريق، بجيبوتي خلال مواجهة المقاولون الأولى بالكونفدرالية الأفريقية أمام أرتا سولار الجيبوتي ضمن ذهاب بدور الـ٦٤ من البطولة الأفريقية.
ودخل المقاولون العرب في معسكر مغلق لمدة أسبوع، منذ يوم الجمعة الماضية، للمنافسة بقوة على المربعالذهبي بالدوري، بالإضافة لمشاركته في كأس الكونفدرالية الأفريقية، في النسخة المقبلة.
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، كشف عن الفريق الذي سيواجه المقاولون العرب بدور الـ٦٤ وهو أرتا سولار جيبوتي، وسيواجه الفريق الفائز النجمالساحلي التونسي بدور الـ٣٢ من البطولة. ومن المقرر أن تكون المباراة بين الفريقين، يوم ٢٨ نوفمبر الجاري، بجيبوتي، على أن تكون مباراة العودة بمصر، على ستاد الجبل الأخضر بالمقاولون، في أيام، ٤ -٥-٦ من شهر ديسمبر المقبل.
ويعود المقاولون العرب للكونفدرالية بعد غياب ١٥ عامًا، بعدما أنهى الموسم الماضي بالدوري بالمركز الرابع برصيد ٥٤ نقطة.
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