وكيل محمد عبدالشافي يكشف موعد عودة اللاعب للمشاركة مع الزمالك

قال محمد رضا، وكيل اللاعب محمد عبدالشافي، إن لاعب نادي الزمالك، يتحسن ويسير بخطى جيدة في طريق العودة للملاعب.
وأضاف محمد رضا ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوتعلى قناة « صدى البلد»،:"محمد عبد الشافي، يتحسن بصورة جيدة، وملتزم بالبرنامج التأهيلي الخاص، إنه يؤدي تدريباته الآن في الجيم من أجل المحافظة على لياقته البدنية".
وأكمل:" عملية محمد عبدالشافي، نجحت، وهناك التئام تام للكسر، وهو مطالب بعدم التعرض لصدمات في التدريبات والمباريات، وعودته للتدريبات مسألة وقت ".
وكان محمد عبدالشافي قد تعرض لكسر في الترقوة خلال مباراة الزمالك والاهلي في الدوري الممتاز.
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