ميدو يطالب بمحاسبة إداريو المنتخب بعد أزمة طارق مصطفى

طالب أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق، بمحاسبة إداريو المنتخب الوطني بعد أزمة جواز سفر طارق مصطفى مدرب الفراعنة.
وقال ميدو خلال برنامجه عبر قناة النهار، "يجب أن يتم مُحاسبة إداري منتخب مصر بعد أزمة "جواز سفر طارق مصطفي".
وأضاف " يجب أن يُظهر محمد بركات "العين الحمراء" للإداريين واللاعبين، حِفاظًا علي قوام المنتخب الوطني ".
وتذكر ميدو الواقعة الشهيرة بينه وبين حسن سحاته مدرب المنتخب السابق، في أمم أفريقيا 2006، " عندما تشاجرت مع حسن شحاتة في أمم افريقيا2006 تم إيقافي وإبعادي عن المنتخب، وأعترف.. إذا لعبت نهائي أمم افريقيا وقتها لكُنا خسرنا اللقب.. "لا يوجد لاعب أكبر من الفريق".
وأضاف " هناك بعض اللاعبين يتعاملون كأنهم أفضل من المنتخب الوطني".
يذكر أن المنتخب الوطني سيلتقي بنظيره التوجولي مساء غدا الثلاثاء في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021.
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