سيدات سلة الزمالك يفوزن على البنك الأهلي

‏فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي الزمالك بقيادة عماد محمود علي فريق البنك الاهلي بنتيجة 40/74 ضمن منافسات الدور الأول لمسابقة الدرجه الاولى سيدات موسم 2021/2020. وسيطر فريق سيدات الزمالك منذ بداية المباراه ثم استحوذ فريق البنك الاهلي خلال النصف الثاني من عمر المباراه ، ليعود مره اخري فريق الزمالك للاستحواذ وتسجيل الأهداف تباعا وتنتهي المباراه بفوز المارد الابيض علي البنك الاهلي . ومنح الجهاز الفني للفريق راحه للاعبات لمدة 24ساعه علي أن يستأنف الفريق تدريباته مساء يوم الخميس المقبل بصالة نادي الزمالك. المباراه ، ليعود مره اخري فريق الزمالك للاستحواذ وتسجيل الأهداف تباعا وتنتهي المباراه بفوز المارد الابيض علي البنك الاهلي . ومنح الجهاز الفني للفريق راحه للاعبات لمدة 24ساعه علي أن يستأنف الفريق تدريباته مساء يوم الخميس المقبل بصالة نادي الزمالك. وحرص عماد محمود المدير الفني للفريق علي توجيه الشكر للاعبات علي الفوز بالمباراه الأولي بالدوري ومطالبت الاعبات بمزيد من التركيز من أجل استمرار الفوز والمنافسه علي البطوله . ويستعد الفريق الأبيض لمباراته المقبله أمام البطل الأوليمبي مساء يوم الاثنين المقبل بصالة نادي 6 اكتوبر ضمن منافسات مسابقة بطولة الدوري المصري.

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