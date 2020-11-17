الاصابة تحرم انجلترا من خدمات ثنائي مانشستر سيتي وليفربول أمام ايسلندا

قال الاتحاد الانجليزي اليوم الإثنين إن جوردان هندرسون لاعب وسط إنجلترا والجناح رحيم سترلينج سيغيبان عن مواجهة أيسلندا في دوري الأمم الأوروبية يوم الأربعاء بسبب الإصابة.

واستبدل هندرسون بين الشوطين في الهزيمة 2 – صفر خارج الديار أمام بلجيكا بسبب مشكلة في الساق بينما غاب سترلينج عن المباراة بسبب إصابة في ربلة الساق.

وقال الاتحاد الانجليزي في بيان “عاد كل لاعب منهما الآن إلى ناديه لإجراء المزيد من الفحوص”.

وتحتل إنجلترا المركز الثالث في المجموعة الثانية بالقسم الأول بسبع نقاط من خمس مباريات ولا يمكنها التأهل للمرحلة النهائية لدوري الأمم.