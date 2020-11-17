حالات كورونا اليوم | 16 حالة جديدة في الدوري الانجليزي

كشف مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الإثنين عن 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أحدث جولة من الفحوص خضع لها لاعبون وأفراد الأطقم الفنية للفرق الأسبوع الماضي. وهذا أعلى عدد من الحالات يتم تسجيله في جولة واحدة منذ انطلاق الموسم الجديد في سبتمبر الماضي.

وقال المسؤولون إن المصابين بالعدوى سيخضعون الآن للعزل الذاتي لعشرة أيام.

وقال الدوري في بيان “يستطيع الدوري الممتاز أن يؤكد اليوم انه بين التاسع من نوفمبر و15 من الشهر ذاته خضع 1207 من اللاعبين وأفراد الأطقم الفنية لاختبارات الكشف عن كوفيد-19 وظهرت بينهم 16 حالة إصابة جديدة”.

وأصيب 68 إجمالًا بالعدوى في 11 جولة من الفحوص هذا الموسم.