حالات كورونا اليوم | أشرف صبحي وعمرو الجنايني في زيارة خاصة لمحمد النني

تلقى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، ورئيس بعثة منتخب الفراعنة الأول لكرة القدم بتوجو اتصالًا تليفونيًا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للأطمئنان على أحوال البعثة والشد من آزرهم قبل مواجهة توجو غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

واستفسر وزير الشباب والرياضة المصري خلال اتصاله مع رئيس البعثة عن حالة لاعب وسط منتخب الفراعنة وآرسنال الإنجليزي محمد النني بعد إصابته بفيروس كورونا بجانب التأكد من اتخاذ البعثة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وتنفيذ البرتوكول الطبي على اللاعب.

كما أجرى عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المصري عدة اتصالات هاتفية مع بعثة الفراعنة الموجودة في توجو برئاسة محمد فضل للاطمئنان على جميع أعضاء البعثة.

وأكد الجنايني حسب بيان رسمي صادر من الاتحاد المصري لكرة القدم أنه رغم مشاركته أعضاء البعثة أحزانهم لإصابة محمد النني بفيروس كورونا، إلا أنه في الوقت نفسه على ثقة من الروح المعنوية العالية التي يتمتع بها اللاعب والتي ستمكنه من تخطي هذه المحنة التي لم يعد أحد في العالم في معزل عنها أو بعيدا عن التعرض لها.

كما أكد عمرو الجنايني ثقته في جميع اللاعبين وأعضاء جهازهم الفني وما يتمتعون به من عزم واصرار لإعادة منتخب بلادهم إلى مكانته الطبيعية، مشيرًا إلى إرتياحه الكامل للإجراءات التي اتخذتها إدارة البعثة للحفاظ على سلامة أعضائها.