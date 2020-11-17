قبل أيام من مواجهة برشلونة.. لويس سواريز يصاب بفيروس كورونا

أكد الاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم مساء الإثنين، أن مهاجم أتلتيكو مدريد لويس سواريز أصيب بفيروس كورونا، وذلك قبل أيام قليلة قبل مواجهة برشلونة في الدوري الاسباني.

المهاجم المخضرم واحد من ثلاثة أشخاص في معسكر أوروجواي ثبتت إصابتهم بالفيروس، إلى جانب زميله في الفريق رودريجو مونوز واللاعب ماتياس فارال.

وتأتي هذه الأنباء بمثابة ضربة قوية لفريق أتلتيكو مدريد وللمهاجم على الصعيد الشخصي، حيث جاء الاختبار الإيجابي قبل خمسة أيام فقط من مواجهة برشلونة في الدوري الإسباني.

ويشير تقرير للموندو ديبورتيفو إلى أنه سيكون من المستحيل على اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا المشاركة في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد نهاية الأسبوع.

وكان سواريز يعيش حالة جيدة مع فريق دييجو سيميوني قبل الالتحاق بمنتخب اوروجواي، حيث سجل خمسة أهداف في أول ست مباريات مع الفريق في الدوري الإسباني.

وسجل المهاجم المخضرم سبعة أهداف في آخر تسع مباريات له مع النادي والمنتخب، بما في ذلك آخر مباراة لأتلتيكو الفائز 4-0 على قادش.

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