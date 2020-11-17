مانشستر سيتي يقترب من تجديد عقد نجمه

أكد نجم مانشستر سيتي، كيفين دي بروين، دخوله في مفاوضات مع ناديه الإنجليزي لتمديد عقده، مؤكدًا رغبته في الاستمرار مع الفريق.

ويرتبط دي بروين بعقد حتى عام 2023، لكن النجم البلجيكي يرغب في البقاء لفترة أطول مع مانشستر سيتي.

وقال اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا عقب فوز منتخب بلاده بلجيكا على إنجلترا بنتيجة (2-0)، في بطولة دوري الأمم الأوروبية مساء أمس الأحد: “أنا سعيد في مانشستر، أنا في نادٍ رائع مع ملاك رائعين”.

وأكد دي بروين أنه دخل في مفاوضات مع مانشستر سيتي من أجل تمديد عقده، قائلًا: “دخلنا في بعض المفاوضات. في الوقت الحالي أقوم بالمفاوضات بنفسي”.

وعلل دي بروين دخوله المفاوضات مع مانشستر سيتي دون وكيل أعماله، مؤكدًا أنه لا يحتاج إلى المساعدة إذا أراد البقاء، قائلًا: “أود الاستمرار في النادي لذا فالأمر سهل، إذا لم أكن أريد البقاء ستكون هناك حاجة لوسيط، لكن عند الرغبة في الاستمرار لا يكون الأمر صعبًا”.

يذكر أن دي بروين انضم إلى مانشستر سيتي من فولفسبورج الألماني في عام 2015 مقابل 68 مليون جنيه إسترليني.

وفاز النجم البلجيكي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين مع السكاي بلوز، ونال جائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب الموسم الماضي 2019/20، بعدما سجل 13 هدفًا وعادل الرقم القياسي لأسطورة آرسنال الأسبق، تييري هنري بصناعة 20 هدفًا في موسم واحد.