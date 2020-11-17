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بعد محمد صلاح.. إصابة محمد النني لاعب منتخب مصر بكورونا
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم إصابة محمد النني لاعب منتخب مصر ونادي الأرسنال الانجليزي بفيروس كورونا وذلك بعد أيام من إصابة اللاعب المصري محمد صلاح.
وأظهرت نتائج المسحة الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني لدى وصولها إلى توجو سلبية جميع اللاعبين باستثناء اللاعب محمد النني الذي ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أي أعراض مرضية عليه.
وأضاف أن اللاعب يتمتع بحالة جيدة وبدأ في تنفيذ البروتوكول الطبي الخاص لعلاج كورونا ، فيما تواصلت إدارة بعثة المنتخب المصري بإدارة فريق الأرسنال للتنسيق معها.
وقرر الاتحاد إعادة اللاعب إلى القاهرة وفق اجراءات تحفظ سلامة بقية اللاعبين.
وكان الاتحاد قد أعلن الجمعة الماضية اصابة نجم المنتخب ونادي ليفربول الانجليزي بفيروس كورونا .
وقال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة ، أن اللاعب يتعافي سريعا وحالته مستقرة ولا تدعو للقلق.
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