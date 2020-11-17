الامارات | «الشارقة الرياضي» ينظّم تحدي خورفكان الجبلي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضي» ينظّم تحدي خورفكان الجبلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن تنظيم النسخة الثانية لتحدي خورفكان الجبلي في مسار برج الرابي يوم 11 ديسمبر المقبل تزامناً مع اليوم العالمي للجبال، وبالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية وشراكة استراتيجية مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ونادي خورفكان الرياضي الثقافي وقرية الشعب.

وقال بيان صحافي: «تم فتح باب التسجيل للمشاركة يوم الخميس الماضي عبر الرابط المخصص www.eevents.ae/kmc، وتستهدف 150 مشاركاً من كلا الجنسين ومختلف فئات المجتمع للجري لمسافة 3 كلم، حيث تنقسم الفئات إلى فئة المجموع العام للإماراتيين من الرجال والسيدات، والمجموع العام للفئة المفتوحة للرجال والسيدات، ليتم اختيار الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى، والتتويج أمام برج الرابي».

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