شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الإمارات يحصدون 12 ذهبية في ختام «مصل شو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج لاعبو الإمارات مشاركتهم في بطولة دبي الشاطئية المفتوحة (مصل شو) لبناء الأجسام التي اختتمت أول من أمس، باشراف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بـ39 ميدالية، منها 12 ذهبية و17 فضية و10 برونزيات. وكانت أول بطولة تقام في دبي بحضور جماهيري وفقاً للنسبة المسموحة، حيث تابعها على مدار ثلاثة أيام قرابة 700 متفرج طبقوا الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا. وفي تصريحات صحافية، وصف الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، تعاون الجمهور واللاعبين مع المنظمين بأنه مهّد لنجاح البطولة، وأن هذا النجاح يعكس الخبرة المتراكمة التي تتمتع بها أسرة اللعبة في الدولة، من خلال تنظيمها لكبريات البطولات العالمية في السنوات الماضية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | لاعبو الإمارات يحصدون 12 ذهبية في ختام «مصل شو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.