الامارات | أضلاع نصف نهائي كأس الإمارات للصالات تتحدد اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن أضلاع نصف نهائي كأس الإمارات للصالات تتحدد اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختتم مساء اليوم دور المجموعات لمسابقة كأس الإمارات لكرة قدم الصالات، بإقامة أربع مباريات مهمة تحدد أضلاع الدور نصف النهائي، إذ يلعب عند الخامسة شباب الأهلي (3 نقاط) مع النصر (3 نقاط) ضمن المجموعة الأولى، ويتواجه عند السادسة والنصف الحمرية (بدون رصيد) مع المتصدر مليحة (3 نقاط) في المجموعة الثانية، بينما يواجه البطائح (3 نقاط) نظيره الظفرة (بدون رصيد)، وخورفكان (3 نقاط) مع الشارقة (3 نقاط) ضمن المجموعة الثالثة.

ويتأهل عن المجموعتين الأولى والثانية فريق واحد بينما سيتأهل فريقان عن الثالثة.

وسيكتفي أصحاب الصدارة في المجموعات الثلاث بنتيجة التعادل للتأهل إلى نصف النهائي وهم: شباب الأهلي الذي سيستفيد من فارق الأهداف في حال تعادله مع النصر، بينما سيسهم تعادل خورفكان في تفوقه بالنقاط على البطائح والشارقة.

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