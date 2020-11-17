الامارات | ورشة عمل فنية لمُقيّمي قضاة الملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل فنية لمُقيّمي قضاة الملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت إدارة الحكام باتحاد كرة القدم، أمس، ورشة عمل فنية لمُقيّمي الحكام ضمن برنامجها الفني المعتمد من لجنة الحكام لتطوير عناصر المنظومة التحكيمية.
وقال اتحاد الكرة في بيان أمس: «تضمن برنامج ورشة العمل التي قدمها المسؤول الفني للمُقيّمين والمحاضرين أحمد يعقوب، مراجعة تقارير مقيّمي قضاة الملاعب الذين كُلفوا بإدارة مباريات الدور الأول (الإياب) لبطولة كأس الخليج العربي، التي جرت يومي الخميس والجمعة الماضيين، بالإضافة لبعض الحالات التحكيمية من الجولات الماضية لدوري وكأس الخليج العربي».
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