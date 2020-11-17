الامارات | 100 مشارك في دورة تدريب كرة السلة لطلاب الجامعات

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مشارك في دورة تدريب كرة السلة لطلاب الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، السبت الماضي، الدورة التجريبية التدريبية والتحكيمية لكرة السلة لطلاب الجامعات، والتي نظمتها الأكاديمية الأولمبية بالتعاون مع الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، واتحاد كرة السلة، باستخدام وسائل الاتصال المرئي. وقالت اللجنة الأولمبية، في بيان أمس: «حضر الدورة 100 مشارك، بواقع محاضرتين: الأولى عن القانون الدولي للعبة السلة وتعديلاته، فيما استعرضت المحاضرة الثانية مبادئ تعليم وتدريب السلة في الوسط الجامعي». وأضاف: «شهدت الدورة شروحاً تعريفية حول قوانين كرة السلة، والقانون الدولي للعبة، والعديد من الجوانب التوضيحية حول تلك الرياضة، حيث ألقى المحاضرة الأولى المدير الفني لمنتخب السلة، الدكتور منير بن الحبيب، والثانية المحاضر الدولي قاسم دعدوش». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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