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عمرو أديب: إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس «كورونا»

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمرو أديب، إن زوجة اللاعب محمد صلاح، نجم الإنجليزي، قد ثبت إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19).

وأوضح أديب، عبر برنامج «الحكاية» المذاع على شاشة قناة «إم بي سي مصر»: «زوجة محمد صلاح أصيبت بكورونا عقب أيام قليلة من إصابة زوجها بالفيروس».

كان صلاح قد خرج من معسكر منتخب مصر عقب إعلان إصابته بـ«كورونا» الجمعة الماضي.

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