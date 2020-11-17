شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب: إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمرو أديب، إن زوجة اللاعب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قد ثبت إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19).

وأوضح أديب، عبر برنامج «الحكاية» المذاع على شاشة قناة «إم بي سي مصر»: «زوجة محمد صلاح أصيبت بكورونا عقب أيام قليلة من إصابة زوجها بالفيروس».

كان صلاح قد خرج من معسكر منتخب مصر عقب إعلان إصابته بـ«كورونا» الجمعة الماضي.