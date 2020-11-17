عدن - ياسمين عبد الله التهامي - والد محمد صلاح يكذب شائعات إصابة أسرته بفيروس كورونا

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

الخليج 365

قال صلاح غالى والد النجم العالمى محمد صلاح لاعب المنتخب المصرى ونادى ليفربول بول الإنجليزى، إن الأقاويل التى ترددت خلال الساعات الماضية عن إصابة أسرة نجله محمد صلاح ليس لها أى أساس من الصحة.



وأكد والد محمد صلاح، فى تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، أنه أجرى لها مسحة وظهرت النتيجة سلبى وكذلك ابنتى محمد صلاح، وأن ما ورد على منصات التواصل الاجتماعى بشأن إصابتهم بفيروس كورونا شائعات ليس لها أى أساس من الصحة.

وأضاف صلاح غالى والد اللاعب الدولى، أنه لم يكتف بإجراء مسحة للأسرة، ولكنه أجرى مسحة أيضا للمنزل بالكامل منهم والدة محمد صلاح، وكذلك شقيقته وخرجت كل نتائج كل المسحات سلبى.

وتابع صلاح غالى والد اللاعب الدولى، قائلا: أرجو من الناس تبطل شائعات والحمد لله المنزل كله بخير، وكذلك صحة محمد صلاح تحسنت تماما".

وأعلن الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامج ”الحكاية“، على قناة ”Mbc Masr‏“ إصابة ماجي صلاح بفيروس كورونا المستجد، وأشار إلى سلامة ابنتيهما مكة، وعدم إصابتها بالفيروس.