شكرا لقرائتكم والد محمد صلاح: زوجته وأولاده بخير وعملنا مسحات طلعت سلبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال صلاح غالى والد النجم العالمى محمد صلاح لاعب المنتخب المصرى ونادى ليفربول بول الإنجليزى فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، إن الأقاويل التى ترددت خلال الساعات الماضية عن إصابة زوجة نجله محمد صلاح ليس لها أى أساس من الصحة، مشيرا إلى أنه أجرى لها مسحة وظهرت النتيجة سلبى وكذلك ابنتى محمد صلاح.

وأضاف صلاح غالى والد اللاعب الدولى، أنه لم يكتفى بإجراء مسحة لزوجة نجله وابنتيه، ولكنه أجرى مسحة أيضا للمنزل بالكامل منهم والدة محمد صلاح، وكذلك شقيقته وخرجت كل نتائج كل المسحات سلبى.

وتابع صلاح غالى والد اللاعب الدولى حديثه لـ "الخليج 365"، قائلا: أرجو من الناس تبطل شائعات والحمد لله المنزل كله بخير، وكذلك صحة محمد صلاح تحسنت تماما".