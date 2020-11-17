شكرا لقرائتكم وزير الرياضة: حضور محدود للجماهير في نهائي إفريقيا.. ونتابع أزمة إصابة النني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة على تواصل مع بعثة منتخب مصر للاطمئنان على حالة اللاعبين وتواصلنا مع طبيب المنتخب وتم عزل محمد النني في فندق الإقامة ومحمد أبو العلا يجهز الجواكت اللازمة تحسبا لإصابة أحد اللاعبين بكورونا خلال استقلاله الطائرة أو الأتوبيس في طريقة إعادته للقاهرة.

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "جهاز المنتخب تواصل مع مسئولي نادي أرسنال للتنسيق بشأن إصابة محمد النني والاجراءات الاحترازية اللازم، ومسحة كل لاعبي منتخب مصر كانت سلبية قبل السفر إلى توجو مباشرة".

أردف: "نسعى للاستمرار في مبادرة نبذ التعصب خلال الفترة القادمة ونستعد لوضع برامج توعية لنبذ التعصب بين الجماهير المصرية ودور الإعلام مهم في التصدي لظاهرة التعصب والقيادة السياسية حرريصة على ارساء الروح الرياضية بين الجماهير".

أشار: "مباراة الأهلي والزمالك ستقام في استاد القاهرة بشكل نهائي.. ولا يوجد اتجاه لحضور الجمهور مع تزايد أعداد كورونا ولكن ندرس حضور عدد محدود من الجماهير".