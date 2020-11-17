شكرا لقرائتكم خالد الغندور: لوائح كأس مصر سمك لبن تمر هندي.. واصابة النني مش مفهومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شن الإعلامي خالد الغندور هجوماً على اتحاد الكرة بسبب عدم وجود عدالة بشأن ملاعب مباريات كأس مصر المقرر اقامتها خلال الأيام القليلة المقبلة عقب انتهاء الأجندة الدولية.

قال خالد الغندور خلال مقدمة برنامجه "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "مباريات كأس مصر ومخالفة اللوائح فيها وعدم وجود عدالة بين الفرق ليه الزمالك يلعب مع نادي مصر في السويس".

أضاف الغندور: "من باب أولى الأهلي وأبو قير للأسمدة يلعبان في السويس وهي محافظة مختلفة عن الثنائي".

ووصف خالد الغندور لوائح كأس مصر والطريقة التي تدار بها توزيعة المباريات بأنها سمك لبن تمر هندي.

وأضاف الغندور: "كيف أصيب محمد النني في معسكر منتخب مصر وهو من شارك في المباراة الماضية وسافر سليم تماما، محمد صلاح أصيب وكانت هناك مبررات أن اللاعب حضر فرح أخيه وحفل اتحاد الكرة لكن النني مش مفهوم ازاي تعرض لكورونا".

تابع كابتن الزمالك الأسبق: "منتخب مصر لن يتأثر بغياب عمرو السولية ومحمد النني لأن حسام البدري يمتلك طارق حامد وحمدي فتحي

واختتم الغندور حديثه: "حسام البدري يقدم مستويات وأداء غير جيد مع منتخب مصر أمام فرق ليست بالمستوى مثل توجو وجزر القمر وكينيا".

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