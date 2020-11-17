شكرا لقرائتكم عصام مرعي: وقعت للزمالك بعد تلقى عرض من الغريم التقليدي الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عصام مرعي نجم نادي الزمالك سابقاً أنه تلقى عدة عروض قبل انتقاله الى القلعة البيضاء عندما كان لاعبا في المقاولون العرب مشدداً أنه لم يكن اللاعب الأفضل في ذئاب الجبل في بداية التسعينات.

أضاف عصام مرعي خلال استضافته ببرنامج "زمالكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "تلقيت 3 عروض قبل الرحيل عن المقاولون العرب هي الأهلي والزمالك والمريخ البورسعيدي".

أوضح عصام مرعي أنه تعرف على عدد من نجوم الزمالك قبل انتقاله للقلعة البيضاء عن طريق أحد أصدقائه وقتها الذي ساهم في انتقالي بشدة الى الأبيض.

وواصل عصام مرعي أن الزمالك كان الأسرع في رغبة التعاقد وقتها كان نور الدالي هو رئيس القلعة البيضاء وهو ما دفعني للتوقيع مباشرة.

وقال عصام مرعي أنه جلس طيلت 3 مباريات على دكة البدلاء بعدها ارتقى للتشيكلة الأساسية التي ساهمت في صنع تاريخه مع الزمالك، موضحاً أن أول موسم له مع الزمالك كان 1991.