شكرا لقرائتكم زكي عبد الفتاح: لوس انجلوس ينوي شكوى بيراميدز للفيفا.. وتدخلت خوفا على سمعة مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعجب زكي عبد الفتاح مدرب حراس فريق لوس انجلوس الأمريكي، من تجاهل مسئولي بيراميدز لمستحقات الفريق الامريكي نظير مشاركة عمر جابر. وقال عبد الفتاح عبر سكايب من أمريكا في تصريحات تليفزيونية:"النادي الأمريكي طلب اكثر من مرة من بيراميدز سداد مستحقاتهم نظير مشاركة عمر جابر" وتابع: مستحقات لوس انجلوس تبلغ 200 الف دولار فقط ومندهش من مماطلة فريق بيراميدز. واستكمل: ممدوح عيد زار نادي لوس انجلوس وتعامل باحترافية كبيرة، لا اعلم لماذا غابت الاحترافية الان. واكد: لوس انجلوس يريد تصعيد الازمة لفيفا، ولكن احاول قدر الامكان تعطيل تلك الخطوة، اخاف على سمعة مصر خاصة انها امور بسيطة واتم كلماته: أطالب بيراميدز بحل الازمة بشكل ودي قبل تصعيد الفريق الامريكي.

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