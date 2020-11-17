شكرا لقرائتكم وزير الرياضة: لم يصدر قرار بشأن الزمالك.. وقد يتم التجديد للجنة الخماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن فترة عمل اللجنة الخماسية تنتهي بنهاية نوفمبر الجاري ولجنة تسيير اتحاد الكرة نجحت في التحضير لانطلاق الموسم الجديد من الدوري والدعوة لجمعية عمومية.

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "هناك احترام كبير لقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم ويجب أن يكون هناك توافق مع القانون المصري وننتظر خطاب لتحديد موعد الانتخابات القادمة".

أوضح: "القانون المصري هيتعمل لمدة سنة حتى نهاية الدورة الأولمبية والأقرب ان تتم الانتخابات لمدة سنة وبعد الدورة الأولمبية كل الهيئات الرياضية هتعمل انتخابات اندية واتحادات".

أكمل: "هناك تواصل مع الاتحاد الدولي عن طريق الاتحاد المصري وعمل اللجنة الخماسية ينتهي مع اعتماد اللائحة نهاية شهر نوفمبر الجاري وقد يمتد عمل اللجنة الخماسية لفترة أخرى بناءا على طلب الاتحاد الدولي".

أشار: "الجهاز الفني للمحاسبات قام بالتفتيش والرقابة المالية على كل الاندية بما فيها الزمالك ولجنة واحدة فقط تم تشكيلها للتفتيش بنادي الزمالك ووقت انهاء الهيئة عملها سيتم الإعلان عن ذلك وندرس مع مستشاري الوزارة ما ينبغي اتخاذه بعد التفتيش الاداري في الزمالك".

وعن حقيقة صدور قرار من الوزارة بحق نادي الزمالك رد: "ما لم يصدر من وزارة الشباب والرياضة بخصوص أية مخالفات لا علاقنا لنا به وهدف الوزارة الحفا على الكيانات الرياضية الكبرى"، مضيفا: "لم يصدر اي قرار من وزارة الرياضة يخص نادي الزمالك حتى الآن والقانون هو السائد ونتواصل مع كل الجهات بلا استثناء".