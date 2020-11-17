شكرا لقرائتكم النني يرتدي "بدلة" كورونا في طائرة المنتخب العائدة من توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مراسل قناة أون تايم سبورتس، عن أن محمد النني لاعب الفراعنة سيرتدي بدلة كورونا خلال استقلال الطائرة في طريق العودة من توجو وسيكون في مكان مخصص بالطائرة، مضيفا أن أعضاء الجهاز الفني كانوا يستعجلون نتيجة المسحة لاسيما بعد وصول النتيجة متأخرة.

وشدد على أن حسام البدري لديه تغييرين اضطرارين أحمد توفيق بدلا من محمد هاني وحمدي فتحي سيدخل مع طارق حامد في الوسط وعودة ايمن أشرف لقيادة الجبهة اليسرى.

أوضح أن التشكيل المتوقع لمنتخبب مصر في مباراة توجو هي الدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمى وأحمد توفيق وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وأيمن أشرف في الدفاعي وطارق حامد وحمدي فتحي وعبد الله السعيد ومحمود تريزيجيه ورمضان صبحي على حساب أحمد سيد زيزو في الوسط ومصطفى محمد في الهجوم.

أضاف أن أرضية الملعب بحالة جيدة للغاية والجو جيد للغاية ولا يوجد ارتفاع في درجات الرطوبة، مشيرا إلى أن منتخب توجو يتواجد في نفس فندق الإقامة مع الفراعنة.