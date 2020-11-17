شكرا لقرائتكم وكيله يعلن موعد عودة محمد عبد الشافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد رضا، وكيل اللاعب محمد عبد الشافي، إن لاعب نادي الزمالك، يتحسن ويسير بخطى جيدة في طريق العودة للملاعب.

وأضاف محمد رضا، خلال تصريحات تليفزيونية، أن محمد عبد الشافي، يتحسن بصورة جيدة، وملتزم بالبرنامج التأهيلي الخاص، وأنه يؤدي تدريباته الآن في الجيم من أجل المحافظة على لياقته البدنية".

وأكمل:" عملية محمد عبد الشافي، نجحت، وهناك التئام تام للكسر، وهو مطالب بعدم التعرض لصدمات في التدريبات والمباريات، وعودته للتدريبات مسألة وقت ".

في سياق متصل، أكد حمادة طلبة لاعب الزمالك السابق، أن محمد عبد الشافى لاعب الزمالك سيعود للملاعب بعد شهرين لعدم التئام الكسر، موضحاً أن اللاعب مازال يُعاني من أثار الإصابة في الكتف التى تعرض لها خلال مباراة الأهلي والزمالك يوم 22 أغسطس الماضي في الجولة الـ21 للدوري الممتاز.

ورغم أن تقارير صحفية قالت إن عبد الشافي بات قريباً من العودة للملاعب إلا أن حمادة طلبة خرج بتصريحات مُغايرة قال فيها إن ظهير أيسر فريق الزمالك مازال يحتاج قرابة الـ60 يوماً للتعافي من إصابة الكتف التى تعرض لها في القمة الأخيرة.