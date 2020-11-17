شكرا لقرائتكم خبر عن 514 هدفا فى الجولة الأولى بدورى مراكز الشباب النسخة الثامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت مباريات الجولة الأولى من دورى مراكز الشباب بإقامة 129 مباراة فى 25 محافظة، ضمن فعاليات دورى مراكز الشباب لكرة القدم الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة فى نسخته الثامنة بمشاركة 571 مركز شباب بمختلف محافظات الجمهورية، وينتهى السادس من أبريل 2021، وتستكمل باقى منافسات الأسبوع الأول من الدورى اليوم، بالإضافة إلى يوم إقامة عدد من المباريات المؤجلة الأربعاء والخميس المقبلين نظراً لظروف الجوية السيئة التى مرت بها بعض المحافظات وتعذر أقامة مباريات خلال هذه الفترة .

وانتهت 104 مباريات بنتيجة الفوز، فيما حسم التعادل 25 مواجهة بين فرق مراكز الشباب المشاركة بالدورى، وأحرز اللاعبون 514 هدفا، وجاء فوز مركز شباب دلبشان على مركز شباب تطاى بنتيجة 10/3 (محافظة الغربية) كأعلى نتيجة باليوم الأول من منافسات الأسبوع الأول لدورى مراكز الشباب .

ويقام الموسم الجديد من الدورى 2020 / 2021 فى ظل تحديات راهنة ناتجة عن جائحة كورونا، وهو الأمر الذى يستوجب على الجميع الالتزام بكافة الاجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد، حفاظاً على سلامة اللاعبين وجميع المشاركين فى المنافسات والتى تأتى فى صدارة أولويات الوزارة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .