شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: المنتخب تواصل مع أرسنال ولا نية لحضور جماهيرى فى قمة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن المسحة الطبية التى أجراها لاعبو المنتخب قبل السفر إلى توجو لخوض الجولة الرابعة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، كانت سلبية بالكامل، وأضاف صبحى، فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "ملعب أون تايم" الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير: "نتمنى السلامة لمحمد الننى ومحمد صلاح وأى فرد يتعرض لهذه الإصابة، جميع أعضاء البعثة كانت مسحتهم سلبية قبل مغادرة مصر، وأجرينا تحليل pcr، وظهرت نتيجة الننى فقط إيجابى، ودكتور أبو العلا طبق الإجراءات الاحترازية وتم عزل الننى داخل الفندق".

وواصل وزير الشباب: "لزيادة الطمأنينة طبيب المنتخب أخذ معه أيضاً بعض الجواكت للعزل على الطائرة قبل السفر، تحسباً لوضع مثل هذا، والحالة العامة للاعبين والجهاز هى حالة تركيز وتواصلت مع محمد فضل واطمأننت على جميع أعضاء البعثة".

واستكمل: "محمد الننى سيعود مع الفريق على الطائرة ولا خوف على اللاعبين، وتم التواصل مع أرسنال كما تواصلنا من قبل مع ليفربول، أى شخص معرض للإصابة ولكن الأهم هو التعامل بعد الإصابة".

وأكد وزير الرياضة: "نسعى للاستمرار فى مبادرة نبذ التعصب خلال الفترة القادمة ونستعد لوضع برامج توعية لنبذ التعصب بين الجماهير المصرية، ودور الإعلام مهم فى التصدى لظاهرة التعصب والقيادة السياسية حريصة على إرساء الروح الرياضية بين الجماهير".

واختتم: "مباراة الأهلى والزمالك ستقام فى استاد القاهرة بشكل نهائي.. ولا يوجد اتجاه لحضور الجمهور مع تزايد أعداد كورونا، ولكن ندرس حضور عدد محدود من الجماهير".