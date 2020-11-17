شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني يعود على نفس طائرة المنتخب من توجو عقب إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود محمد النني نجم المنتخب الوطني ونادي أرسنال الإنجليزي، الذي أُصيب منذ قليل بفيروس كورونا، على نفس طائرة المنتخب الوطني التي ستقل الفريق القومي للقاهرة عقب مباراة توجو غدا، وقال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إن هناك اتفاقا مع السفارة المصرية في توجو على عودة أي لاعب قد يتعرض للإصابة بفيروس كورونا مع البعثة بعد تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية خلال رحلة العودة، والتي يأتي في مقدمتها ارتداء النني "ملابس خاصة بالعزل" مع تعقيم الطائرة جيداً وجميع افراد البعثة، موضحاً في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه سيتم تخصيص أكثر من كرسي في مؤخرة الطائرة للنني، وسيكون هناك تباعد كبير بين اللاعب وبين باقي اللاعبين وأفراد البعثة حفاظا على سلامتهم.

ويلتقى منتخب مصر مع توجو في السادسة من مساء غد، الثلاثاء، في توجو في الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا (الكاميرون 2022) علماً بأن المنتخب المصري فاز في لقاء الفريقين أمس الأول، السبت، بهدف نظيف في القاهرة.

وأعلن اتحاد الكرة منذ قليل إصابة نجم منتخبنا الوطني وأرسنال محمد النني بفيروس كورونا ليغيب عن لقاء الغد ويلحق بنجم المنتخب ونادي ليفرلول الإنجليزي محمد صلاح الذى أُصيب بكورونا قبل لقاء أمس الأول ويخضع حالياً للعزل بمدينة الجونة.