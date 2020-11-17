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شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 16/11/2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها أستون فيلا يخصص طائرة خاصة لنقل تريزيجيه من توجو إلى إنجلترا، واستقرار حالة عدلى القيعى وخضوعه لـ مسحة بعد 3 أيام، والأهلى يوافق على بيع أحمد الشيخ لبيراميدز والتراجع عن ضم فاروق، رمضان صبحى وأيمن أشرف يدخلان حسابات تشكيل المنتخب أمام توجو غداً ، وطارق مصطفى يظهر فى تدريب منتخب مصر بتوجو.
أستون فيلا يخصص طائرة خاصة لنقل تريزيجيه من توجو إلى إنجلترا
خصص نادى أستون فيلا الإنجليزى طائرة خاصة للنجم المصرى محمود حسن تريزيجيه لنقله من لومى عاصمة توجو إلى إنجلترا مباشرة، للحاق بمباريات فريقه.
قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم أمين عمر لإدارة ودية منتخب مصر الأولمبى والبرازيل المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولى ويتولى مهمة حكم ألفيديو محمد الصباحي.ويخوض المنتخب الأولمبى دورة ودية بمشاركة كوريا الجنوبية والبرازيل.
كشف إبراهيم المنيسي، مقدم برنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلى، آخر تطورات الحالية الصحية للمهندس عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد..
ثمّن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تسخير "يوم التسامح العالمي" لدعم وتفعيل مبادرة "نعم للانتماء.. لا للتعصب" التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة..
شهد تدريب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الذى أقيم اليوم، الاثنين، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، انتظام محمود عبدالرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب ألفريق..
حرص السفير المصرى بتوجو حسام حسين على حضور تدريب منتخب مصر، الوحيد بملعب كيجيه بالعاصمة لومى التوجولية، استعداداً للمباراة الهامة للفراعنة أمام توجو غداً فى تصفيات أمم أفريقيا..
حرص حسام البدرى المدير ألفنى لمنتخب مصر الأول على عقد جلسة سريعة مع طارق حامد لاعب وسط المنتخب قبل انطلاق مران ألفراعنة المقام حالياً فى إستعداداً لمباراة توجو غداً فى الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية 2022.
وافق النادى الإسماعيلى على فسخ تعاقده مع العراقى همام طارق صانع ألعاب ألفريق الأصفر مقابل التنازل عن مستحقاته المالية لدى القلعة الصفراء..
رمضان صبحى وأيمن أشرف يدخلان حسابات تشكيل المنتخب أمام توجو غداً
دخل الثنائى رمضان صبحى وأيمن أشرف، لاعبا منتخب مصر، حسابات الجهاز ألفنى للفراعنة بقيادة حسام البدرى للدفع بهما فى التشكيل الأساسى أمام توجو غدا، الثلاثاء فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، ويفكر البدرى ومعأونوه فى الدفع بأيمن أشرف أساسياً على حساب أحمد أبو ألفتوح لتأمين الجانب الدفاعى، بجانب الدفع برمضان صبحى على حساب أحمد سيد زيزو على أن يشارك فى مركز الجناح الأيسرويشارك تريزيجيه فى مركز الجناح الأيمن.
الأهلى يوافق على بيع أحمد الشيخ لبيراميدز والتراجع عن ضم فاروق
أكد مسئولو النادى الأهلى لنظرائهم فى بيراميدز أن النادى لم يرفض بيع أحمد الشيخ بعد رفض مبادلته بمحمد فاروق، مشددين على أنه سيتم العودة للعرض الأول الذى أرسله بيراميدز للحصول على خدمات الشيخ والذى كان بمقابل مادى بعيداً عن فكرة تبادل اللاعبين.
الزمالك يربط مصير "كاسونجو" بصفقة المغربى أحداد
ربط مسئولو الزمالك مصير الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم ألفريق، بمصير صفقة المغربى حميد أحداد بعد نهاية إعارته للرجاء المغربى ليعود للقلعة البيضاء وحال إتمام صفقة أحداد مع نادى شباب المحمدية المغربى ستكون فرص المهاجم الكونغولى كبيرة فى البقاء داخل الزمالك، خاصة حال عدم ضم مهاجم أجنبى جديد خلال فترة الآنتقالات الحالية، وفى حال عدم إتمام رحيل أحداد للنادى المغربى سيعود إلى القلعة البيضاء مع إعارة كاسونجو فى الموسم المقبل.
اتفق مسئولو النادى الأهلى مع كريم نيدفيد، نجم ألفريق، على رفع اسمه من قائمة ألفريق فى الموسم الجديد، بعد وصول آخر التقارير الطبية التىى تخص حالته من ألمانيا، والتى اطلع عليها أحمد عبد العزيز المستشار الطبى للنادى وخالد محمود طبيب ألفريق.
فيفا يخاطب اتحاد الكرة مجدداً لإجراء عمومية اعتماد اللائحة
تلقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة خطاباً جديداً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يطلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسى الجديدة قبل انتهاء فترة ولاية اللجنة الخماسية قبل 30 نوفمبر الجارى، ولم يتطرق الخطاب لموقف الآنتخابات سواء بإقامتها من عدمه.
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