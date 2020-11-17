اخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 16/11/2020

رمضان صبحى وأيمن أشرف يدخلان حسابات تشكيل المنتخب أمام توجو غداً

دخل الثنائى رمضان صبحى وأيمن أشرف، لاعبا منتخب مصر، حسابات الجهاز ألفنى للفراعنة بقيادة حسام البدرى للدفع بهما فى التشكيل الأساسى أمام توجو غدا، الثلاثاء فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، ويفكر البدرى ومعأونوه فى الدفع بأيمن أشرف أساسياً على حساب أحمد أبو ألفتوح لتأمين الجانب الدفاعى، بجانب الدفع برمضان صبحى على حساب أحمد سيد زيزو على أن يشارك فى مركز الجناح الأيسرويشارك تريزيجيه فى مركز الجناح الأيمن.

الأهلى يوافق على بيع أحمد الشيخ لبيراميدز والتراجع عن ضم فاروق

أكد مسئولو النادى الأهلى لنظرائهم فى بيراميدز أن النادى لم يرفض بيع أحمد الشيخ بعد رفض مبادلته بمحمد فاروق، مشددين على أنه سيتم العودة للعرض الأول الذى أرسله بيراميدز للحصول على خدمات الشيخ والذى كان بمقابل مادى بعيداً عن فكرة تبادل اللاعبين.

الزمالك يربط مصير "كاسونجو" بصفقة المغربى أحداد

ربط مسئولو الزمالك مصير الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم ألفريق، بمصير صفقة المغربى حميد أحداد بعد نهاية إعارته للرجاء المغربى ليعود للقلعة البيضاء وحال إتمام صفقة أحداد مع نادى شباب المحمدية المغربى ستكون فرص المهاجم الكونغولى كبيرة فى البقاء داخل الزمالك، خاصة حال عدم ضم مهاجم أجنبى جديد خلال فترة الآنتقالات الحالية، وفى حال عدم إتمام رحيل أحداد للنادى المغربى سيعود إلى القلعة البيضاء مع إعارة كاسونجو فى الموسم المقبل.