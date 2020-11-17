شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمباراة المنتخب وتوجو.. أشرف وتوفيق يشاركان وصبحى ظهيرا أيسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، على إجراء بعض التعديلات فى تشكيلة فريقه قبل مواجهة توجو غدا فى الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، حيث يدفع البدرى بمحمد الشناوى فى حراسة المرمى، أمامه أيمن أشرف ظهير أيسر عل حساب أحمد فتوح لرغبة البدرى فى التأمين الدفاعى، خاصة أن أشرف يجيد أداء هذه المهام بينما أحمد توفيق يقود الجبهة اليمنى بدلا من محمد هانى المصاب، ويدرس البدرى الدفع برمضان صبحى جناحا أيسر، ومحمود تريزيجيه ظهيرا أيمن، وحمدى فتحى بدلا من محمد الننى المصاب بكورونا.

ومن المرجح أن يكون التشكيل كالتالى: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وفى الدفاع أيمن أشرف وأحمد حجازى ومحمود الونش، وفى الوسط حمدى فتحى وطارق حامد وعبد الله السعيد ورمضان صبحى وتريزيجيه، والهجوم مصطفى محمد.

فى سياق متصل، يعود محمد الننى نجم المنتخب الوطنى ونادى أرسنال الإنجليزى، الذى أُصيب منذ قليل بفيروس كورونا، على نفس طائرة المنتخب الوطنى التى ستقل الفريق القومى للقاهرة عقب مباراة توجو غدا، وقال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إن هناك اتفاقا مع السفارة المصرية فى توجو على عودة أى لاعب قد يتعرض للإصابة بفيروس كورونا مع البعثة بعد تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية خلال رحلة العودة، والتى يأتى فى مقدمتها ارتداء الننى "ملابس خاصة بالعزل" مع تعقيم الطائرة جيداً وجميع افراد البعثة، موضحاً فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه سيتم تخصيص أكثر من كرسى فى مؤخرة الطائرة للننى، وسيكون هناك تباعد كبير بين اللاعب وبين باقى اللاعبين وأفراد البعثة حفاظا على سلامتهم.

ويلتقى منتخب مصر مع توجو فى السادسة من مساء غد، الثلاثاء، فى توجو فى الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا (الكاميرون 2022) علماً بأن المنتخب المصرى فاز فى لقاء الفريقين أمس الأول، السبت، بهدف نظيف فى القاهرة.

وأعلن اتحاد الكرة منذ قليل إصابة نجم منتخبنا الوطنى وأرسنال محمد النني بفيروس كورونا ليغيب عن لقاء الغد ويلحق بنجم المنتخب ونادى ليفرلول الإنجليزى محمد صلاح الذى أُصيب بكورونا قبل لقاء أمس الأول ويخضع حالياً للعزل بمدينة الجونة.