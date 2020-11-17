شكرا لقرائتكم خبر عن شادى رضوان يعلن إعارته إلى البنك الأهلى ويشكر القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه شادى رضوان، لاعب النادى الأهلى الصاعد، الشكر إلى مجلس إدارة القلعة الحمراء، بعد الوافقة على إعارته إلى فريق البنك الأهلى، وكتب شادى عبر حسابه الرسمى على فيس بوك: بشكر النادي الأهلي على موافقتهم على إعارتي لمدة موسم واحد لنادي البنك الأهلي، خطوة كنت محتاجها وخطوة مهمة في مستقبلي، إن شاء الله أكون عند حسن الظن وأقدم موسم كويس للفريق ولنفسي".



شادى رضوان

وفى وقت سابق، أعلن حمادة هاشم مدير التعاقدات بالبنك الأهلي، أن ثنائي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، السنغالي أليو بادجي والأنجولي جيرالدو، خارج حسابات النادي خلال الموسم الجديد، موضحًا خلال تصريحات تليفزيونة، أن فكرة التعاقد مع الثنائي غير مطروحة بالمرة، مشيرًا إلى إنه يتم التفاوض مع لاعبين آخرين في الفترة الحالية.

وأكد حمادة هاشم أن فكرة التعاقد مع الثنائي المخضرم محمد ناجي جدو ومحمد نجيب خلال الموسم الجديد، غير مطروحة هى الأخرى، في ظل وجود لاعبين مميزين في نفس مركزيهما.