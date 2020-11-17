7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها جلسة خاصة بين البدرى وطارق حامد فى مران المنتخب بتوجو، وأستون فيلا يخصص طائرة خاصة لنقل تريزيجيه من توجو إلى إنجلترا ، واستقرار حالة عدلى القيعى وخضوعه لـ مسحة بعد 3 أيام ، وظهور روقة وانتظام شيكابالا فى تدريب الزمالك. جلسة خاصة بين البدرى وطارق حامد فى مران المنتخب بتوجو.. فيديو حرص حسام البدرى المدير ألفنى لمنتخب مصر الأول على عقد جلسة سريعة مع طارق حامد لاعب وسط المنتخب قبل انطلاق مران ألفراعنة المقام حالياً فى إستعداداً لمباراة توجو غداً فى الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية 2022. أستون فيلا يخصص طائرة خاصة لنقل تريزيجيه من توجو إلى إنجلترا خصص نادى أستون فيلا الإنجليزى طائرة خاصة للنجم المصرى محمود حسن تريزيجيه لنقله من لومى عاصمة توجو إلى إنجلترا مباشرة، للحاق بمباريات فريقه. أمين عمر حكما لمباراة منتخب مصر الأولمبى أمام البرازيل غداً قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم أمين عمر لإدارة ودية منتخب مصر الأولمبى والبرازيل المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولى ويتولى مهمة حكم ألفيديو محمد الصباحي.ويخوض المنتخب الأولمبى دورة ودية بمشاركة كوريا الجنوبية والبرازيل. كشف إبراهيم المنيسي، مقدم برنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلى، آخر تطورات الحالية الصحية للمهندس عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد..

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