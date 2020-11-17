المصرى يقرر تعديل عقد البوركيني سعيدو صنبورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية تعديل عقد البوركينى سعيدو صنبورى وزيادته للضعف على أن يعود اللاعب لتدعيم صفوف الفريق، خاصة أن الجهاز الفنى بقيادة على ماهر يسعى لتدعيم صفوف النادى الساحلى بمدافع سوبر وفى حالة عودة صنبورى فلن يحتاج المصرى للتعاقد مع مدافع جديد.
وكان اللاعب قد انقطع عن تدريبات الفريق منذ فترة طويلة عقب عودة النشاط بعد انحصار وباء كورونا بعد مشادة حدثت بينه وبين طارق العشرى المدير الفنى السابق للمصرى، أدت لانقطاع اللاعب عن التدريبات وسفره لبلاده عقب فتح المجال الجوى.
وانضم جريندو عبد اللطيف، لاعب المصرى البورسعيدى العائد من فترة إعارة مع حرس الحدود، لتدريبات الفريق خلال معسكره المقام حالياً بمدينة شرم الشيخ استعداداً لانطلاق مسابقة الدورى نهاية الشهر الجارى.
وفور وصول جريندو إلى مقر إقامة الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى بأحد فنادق شرم الشيخ فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، حرص اللاعب على المشاركة فى المران الصباحي الذى أقيم على ملعب المدينة الشبابية، وقام علىي ماهر المدير الفنى للفريق كعادته بالاجتماع به بعد الإجازة الذى كان قد حصل عليها بسبب الزواج لنحو أسبوع، مطالبًا إياه ببذل قصارى الجهد خلال الفترة المقبلة، والالتزام التام بالبرنامج التأهيلي الموضوع له للوصول بمعدلات لياقته البدنية لنفس المعدلات الخاصة بزملاءه الذين بدأوا فترة إعداد الفريق للموسم الجديد قبل نحو أسبوع.
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