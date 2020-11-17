شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يقرر تعديل عقد البوركيني سعيدو صنبورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية تعديل عقد البوركينى سعيدو صنبورى وزيادته للضعف على أن يعود اللاعب لتدعيم صفوف الفريق، خاصة أن الجهاز الفنى بقيادة على ماهر يسعى لتدعيم صفوف النادى الساحلى بمدافع سوبر وفى حالة عودة صنبورى فلن يحتاج المصرى للتعاقد مع مدافع جديد.

وكان اللاعب قد انقطع عن تدريبات الفريق منذ فترة طويلة عقب عودة النشاط بعد انحصار وباء كورونا بعد مشادة حدثت بينه وبين طارق العشرى المدير الفنى السابق للمصرى، أدت لانقطاع اللاعب عن التدريبات وسفره لبلاده عقب فتح المجال الجوى.

من ناحية أخرى خاض نادى المصري البورسعيدى اليوم الاثنين المران الأخير والختامى للفريق الأول للكرة بالنادي على ملعب المدينة الشبابية بشرم الشيخ فى ختام معسكره المغلق الذى استمر لنحو 10 أيام استعدادا للدورى العام.