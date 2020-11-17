اخبار نادي الزمالك اليوم الاثنين 16/11/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الاثنين 16/11/2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتى جاء في مقدمتها أمير عزمى يحضر مران الزمالك دعمًا للفريق قبل لقاء نادى مصر، وتقسيمة فى مران الزمالك وسط غياب حازم إمام المُصاب بكورونا، وشيكابالا ينتظم فى التدريبات الجماعية للزمالك قبل مواجهة نادى مصر. ظهور روقة وانتظام شيكابالا فى تدريب الزمالك.. صور شهد تدريب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الذى أقيم اليوم، الاثنين، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، انتظام محمود عبدالرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب الفريق..

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