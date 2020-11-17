شكرا لقرائتكم خبر عن ألف سلامة يا نجم مصر.. دعوات المصريين لمحمد الننى تتصدر تويتر بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان عن إصابة النجم المصرى محمد الننى لاعب منتخب مصر ونادى أرسنال الإنجليزي بفيروس كورونا، تصدر هاشتاج "محمد الننى" قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، وسط دعوات بالسلامة للنجم المصرى.



محمد الننى ترند على تويتر

شارك آلاف عبر هاشتاج "محمد الننى" الذى تصدر قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، داعين الله له بالشفاء العاجل من الوباء، والذى يعتبر ثانى لاعب بعد النجم المصرى محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول الذي أصيب بفيروس كورونا.

وكتبت أمانى:"احفظهم يارب إصابة محمد النني بفيروس كورونا فى توجو ظهرت نتيجة المسحة إيجابية دون ظهور أي أعراض مرضية عليه"، وكتب عمرو صابر :"الننى ألف سلامه وترجع احسن من الأول محمد النني اصيب بكورونا"، وكتبت رضوى :"محمد النني اتصاب بكورونا استرها يارب".





وكانت قد أظهرت نتائج المسحة الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني الأول لدى وصولها إلى توجو سلبية جميع اللاعبين باستثناء اللاعب محمد النني لاعب المنتخب ونادي أرسنال الإنجليزي، الذي ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أي أعراض مرضية عليه.









وعلى الفور بدأ اللاعب الذي يتمتع بحالة جيدة في تنفيذ البروتوكول الطبي الخاص للمصابين بكوفيد-19، فيما تواصلت إدارة البعثة برئاسة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بإدارة فريق أرسنال الإنجليزي للتنسيق معها.

كما قررت إدارة البعثة بعد الإطلاع على رأي الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أبو العلا إعادة اللاعب إلى القاهرة ضمن البعثة وفق اجراءات تحفظ سلامة بقية اللاعبين من انتقال العدوى، حيث ستجرى فور الوصول إلى القاهرة مسحة أخرى للتأكد من حالة النني، خاصة أنه أجرى ثلاث مسحات منذ قدومه من انجلترا كانت نتائجها سلبية آخرها بعد الانتهاء من مباراة توجو أمس الأول وقبل السفر أمس إلى توجو .