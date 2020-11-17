شكرا لقرائتكم خبر عن ادعوله بالشفاء.. إصابة النجم محمد الننى بفيروس كورونا... إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت نتائج المسحة الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني الأول لدى وصولها إلى توجو سلبية جميع اللاعبين باستثناء النجم محمد النني لاعب المنتخب ونادي أرسنال الإنجليزي الذي ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أي أعراض مرضية عليه.

إصابة محمد الننى بفيروس كورونا وعلى الفور بدأ اللاعب الذي يتمتع بحالة جيدة في تنفيذ البروتوكول الطبي الخاص للمصابين بكوفيد-19، فيما تواصلت إدارة البعثة برئاسة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بإدارة فريق أرسنال الإنجليزي للتنسيق معها.

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