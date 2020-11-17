شكرا لقرائتكم خبر عن أميرات محمد صلاح.. مكة تحمل كيان فى جلسة تصوير تخطف القلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صوراً حديثة لمكة ابنة النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، حيث ظهرت مكة تحمل شقيقتها الصغرى كيان، وكان الفرعون المصرى قد عاد مؤخراً إلى مصر برفقة أسرته للمشاركة فى معسكر الفراعنة، لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، إلا أن إصابته بفيروس كورونا منعته من خوض المباريات مع المنتخب وتم عزله للخضوع للبرتكول الطبى.



مكة وكيان



مكة

من جانبه، كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن اتحاد الكرة قام بالمطلوب منه فى إصابة محمد صلاح بكورونا، ويطبق كافة الإجراءات الاحترازية، فمسئولى الاتحاد تعاملوا مع إصابة صلاح بالكورونا على أعلى مستوى ، وأَضاف صبحى أن مسئولى نادى ليفربول الإنجليزى يروا أن مصر تعاملت مع إصابة صلاح بطريقة صحيحة، قائلا: "ليفربول شايف اننا تعاملنا مع الازمة بطريقة صح".

وعن اى عقوبات قد تواجه اتحاد الكرة أو القائمين على معسكر المنتخب بعد إصابة صلاح قال وزير الرياضة ان الفيروس قد ينتقل في الهواء بسهولة ، وهذا أمر قدرى ، كما أن معسكر المنتخب يُطبّق التباعد الاجتماعى واتحاد الكرة يطبقه أيضا ،فضلا عن عدم وجود تجمعات في المنتخب ، وعن مواجهة المنتخب مع توجو قال وزير الرياضة أنه على تواصل مع البعثة ، متمنيا لهم التوفيق أمام توجو في مباراة الغد في الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا.